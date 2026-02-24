Ultime News

24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
24 Feb 2026 Maltrattamenti nel matrimonio combinato: "False accuse solo per avere il divorzio"
Video Pillole

Perillo “Cento anni di storia, ma l’obiettivo della Fise è fare sempre meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono cento anni di storia per una federazione in crescita e proiettata verso il futuro. Puntiamo a ricavi di oltre 31 milioni di euro, a testimoniare la nostra crescita nazionale e internazionale. Tramite il progetto Road to Los Angeles puntiamo a coinvolgere tutto il movimento in un programma triennale verso i Giochi Estivi. L’obiettivo è cercare di fare sempre meglio”, ha spiegato il segretario generale della Fise, Simone Perillo, al Salone d’Onore del Coni durante l’evento per il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri.

mec/ari/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...