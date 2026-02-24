Perillo “Cento anni di storia, ma l’obiettivo della Fise è fare sempre meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono cento anni di storia per una federazione in crescita e proiettata verso il futuro. Puntiamo a ricavi di oltre 31 milioni di euro, a testimoniare la nostra crescita nazionale e internazionale. Tramite il progetto Road to Los Angeles puntiamo a coinvolgere tutto il movimento in un programma triennale verso i Giochi Estivi. L’obiettivo è cercare di fare sempre meglio”, ha spiegato il segretario generale della Fise, Simone Perillo, al Salone d’Onore del Coni durante l’evento per il centenario della Federazione Italiana Sport Equestri.

