Peterson “Poeta perfetto per l’Olimpia, trasmette felicità”

MILANO (ITALPRESS) – “Milano adesso è rinata”. Peppe Poeta, il nuovo head coach, è “perfetto per l’Olimpia, in questo momento per questa squadra e in questa situazione”. Così l’ex coach Dan Peterson, a margine dell’evento per festeggiare i suoi 90 anni tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano. “Per me prima di tutto è un grande allenatore. Poi un grande persona, un uomo solare che trasmette veramente felicità ai giocatori. Vanno in campo con il cuore veramente a posto”, ha concluso Peterson parlando di Poeta e dell’ex scarpette rosse, reduci dal successo della Final Eight di Coppa Italia. Per quanto riguarda il basket moderno, “oggi è molto più atletico, ai miei tempi era molto più tecnico. Mi piaceva più il basket di un tempo, perché si usava di più cervello, tecnica e mestiere, più altre cose. Adesso ha meno intelligenza cestistica”.

