Ultime News

24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
Video Pillole

Poeta “Portare a casa un trofeo non è mai scontato”

MILANO (ITALPRESS) – “Innanzitutto ci godiamo per due o tre giorni questo successo. Portare a casa un trofeo non è mai scontato. Ci mancava all’Olimpia da tre anni una Coppa Italia, quindi celebriamo a dovere come abbiamo fatto e poi ci ributtiamo tra Eurolega e campionato”. Così l’head coach dell’Olimpia Milano, Giuseppe Poeta, commenta la vittoria in Coppa Italia a margine di un evento a Palazzo Lombardia per i 90 anni di Dan Peterson. Sul suo modo di allenare, definito da diversi commentatori come uno stile nuovo, più vicino ai giocatori, Poeta spiega che “ognuno deve allenare come è fatto caratterialmente. Io sono fatto in questo modo qui e mi viene naturale allenare in questo modo qui. Non c’è un modo vincente per allenare, come dico sempre”.

