Poeta “Portare a casa un trofeo non è mai scontato”

MILANO (ITALPRESS) – “Innanzitutto ci godiamo per due o tre giorni questo successo. Portare a casa un trofeo non è mai scontato. Ci mancava all’Olimpia da tre anni una Coppa Italia, quindi celebriamo a dovere come abbiamo fatto e poi ci ributtiamo tra Eurolega e campionato”. Così l’head coach dell’Olimpia Milano, Giuseppe Poeta, commenta la vittoria in Coppa Italia a margine di un evento a Palazzo Lombardia per i 90 anni di Dan Peterson. Sul suo modo di allenare, definito da diversi commentatori come uno stile nuovo, più vicino ai giocatori, Poeta spiega che “ognuno deve allenare come è fatto caratterialmente. Io sono fatto in questo modo qui e mi viene naturale allenare in questo modo qui. Non c’è un modo vincente per allenare, come dico sempre”.

