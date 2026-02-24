Quattro anni di invasione in Ucraina, Zelensky all’Ue “Putin è la guerra stessa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Putin non accetta che in altri posti del mondo la gente vive in mondo diverso, ecco perché lui ha cercato durantetutto il suo mandato di fare l’esatto contrario. Putin è l’impersonificazione della guerra e chi lo sostiene con capisce che in questo modo sostiene la guerra”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videocollegamento al Parlamento europeo, nel quarto anniversario dell’invasione russa.

sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)