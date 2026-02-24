Ultime News

24 Feb 2026 Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede
24 Feb 2026 Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1
24 Feb 2026 Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito
24 Feb 2026 Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni
24 Feb 2026 Zone di Innovazione e Sviluppo, si parte: territorio in corsa per agroalimentare e cosmesi
Quattro anni di invasione in Ucraina, Zelensky all’Ue “Putin è la guerra stessa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Putin non accetta che in altri posti del mondo la gente vive in mondo diverso, ecco perché lui ha cercato durante
tutto il suo mandato di fare l’esatto contrario. Putin è l’impersonificazione della guerra e chi lo sostiene con capisce che in questo modo sostiene la guerra”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videocollegamento al Parlamento europeo, nel quarto anniversario dell’invasione russa.

sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

