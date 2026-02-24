Ultime News

23 Feb 2026 Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: a Barcellari subentrata Stella Bellini
23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
Nazionali

Russia, esplode ordigno in stazione Mosca: ucciso un agente, un altro ferito

(Adnkronos) – Un’esplosione nei pressi della stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca ha ucciso un agente e ne ha ferito un altro, ora ricoverato in ospedale. A quanto riferito dal Ministero dell’Interno, un individuo non identificato si è avvicinato agli agenti a bordo di un’auto di pattuglia e ha fatto esplodere un ordigno esplosivo intorno alle 00:05 ora locale. Il sospettato si è dato alla fuga e sono in corso le ricerche. 

