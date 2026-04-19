La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0

Un primo tempo bloccato, una ripresa nettamente più ritmata, ma senza gol. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Torino: allo Zini grandi proteste dei grigiorossi per un gol annullato a Baschirotto.

I grigiorossi provano da subito a impensierire gli avversari con un atteggiamento aggressivo, senza però creare grandi occasioni. Al 7’ un cross tagliato di Vandeputte mette in difficoltà la retroguardia granata. Il Toro si vede solo con una punizione di Gineitis che si stampa sulla barriera. Al 37’ Vandeputte crossa dalla destra su calcio di punizione, Paleari blocca. Al 42’ Bonazzoli ci prova dal limite, ma la mira è alta. Al 45’ Bonazzoli calcia da fuori su tocco di Vandeputte, ma la conclusione è debole. Il primo tempo si conclude senza grandi emozioni.

Nella ripresa rientrano in campo gli stessi ventidue giocatori, i due tecnici non optano per sostituzioni. Al 49’ Pezzella mette dentro dalla sinistra, Bonazzoli cerca la rovesciata ma non trova la porta. Un minuto dopo Grassi cerca Sanabria con una palla a rimorchio, ma il paraguaiano non ci arriva per pochi centimetri Al 52’ Bonazzoli calcia forte da posizione defilata, palla alta. Al 58’ Vandeputte recupera palla e serve Bonazzoli che calcia a giro dal limite, Paleari si allunga e mette in corner. Al 62’ Baschirotto, su sviluppi di corner, anticipa tutti e batte Paleari per l’1-0. La rete però viene annullata dopo revisione al Var per presunto fallo dello stesso Baschirotto. Al 67’ gran cross di Okereke, Bonazzoli colpisce di testa ma mette alto. Al 74’ Okereke sfreccia sulla destra e cerca Sanabria al centro dell’area, ma la difesa ospite respinge. Bonazzoli al minuto 84 trova la testa di Djuric, ma Paleari blocca. Al 91’ Bondo ha la palla giusta per sbloccarla, ma perde l’attimo e non calcia. Sul ribaltamento di fronte Kulenovic calcia col mancino, Audero mette in corner. Tanti sforzi che non bastano a ottenere il successo.

Cremonese che sale a quota 28 punti, lasciando momentaneamente a -1 il Lecce. Prossimo impegno per i ragazzi di Giampaolo venerdì 24 aprile al Maradona contro il Napoli.

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