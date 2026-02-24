Ultime News

24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
Sanremo, Di Liberatore (Rai) “Da La Russa nessuna pressione, solo un consiglio”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Ha espresso un suo parere e ha dato un consiglio». Così Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, interviene in conferenza stampa a Sanremo sulle osservazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa in merito al caso Pucci, dicendo che non c’è stata “assolutamente nessuna pressione”. La scelta resta “autonoma del direttore artistico” e, aggiunge, “non ho visto un imperativo”.

