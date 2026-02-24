Sanremo, Di Liberatore (Rai) “Da La Russa nessuna pressione, solo un consiglio”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Ha espresso un suo parere e ha dato un consiglio». Così Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, interviene in conferenza stampa a Sanremo sulle osservazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa in merito al caso Pucci, dicendo che non c’è stata “assolutamente nessuna pressione”. La scelta resta “autonoma del direttore artistico” e, aggiunge, “non ho visto un imperativo”.

