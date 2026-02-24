Ultime News

24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museo

(Adnkronos) – Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni.  

La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per “l’atto di responsabilità” di des Cars “in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza”. 

 

