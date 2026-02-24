Ultime News

Sicilia, Conte “Sui programma c’è dialogo con tutti, poi candidato per vincere”

CATANIA (ITALPRESS) – “C’è sicuramente un dialogo con tutti, abbiamo come priorità di dare un governo serio, alternativo a quello attuale in Sicilia”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Stazzo, in provincia di Catania, a margine della visita nei territori colpiti dal ciclone Harry. “Lo dicono i fatti: nella giunta sono quasi tutti indagati, dal peculato alla corruzione, addirittura per appalti truccati nella sanità – aggiunge -. Quindi, oggi è prioritario costruire un progetto serio e responsabile con alleati affidabili. Un progetto che va costruito. Ci interessano i programmi, per noi non negoziabili. Dopo si vedrà chi è l’interprete più competitivo ovviamente per andare a vincere”. vbo/mca2
