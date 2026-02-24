Ultime News

24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
Video Pillole

Sicilia, l’Anas riapre il ponte Dittaino lungo la SS192

CATANIA (ITALPRESS) – Anas ha riaperto al transito veicolare il ponte Dittaino, situato al km 43,270 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, fra i comuni di Catenanuova (EN) e Castel di Iudica (CT). Il ponte ha un’importante funzione di raccordo fra queste due cittadine. “Oggi diamo viabilità a un ponte chiuso da oltre un anno, dalla valenza strategica, soprattutto perché collega due comprensori come Catena Nuova e Castel di Iudica. Grazie a un restyling complesso portato avanti con competenze e professionalità dai tecnici ANAS”, ha detto Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia.

(Fonte video: Anas)

