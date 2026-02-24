Era nata come una mozione per sostenere l’associazione Gli Amici di Robi e il suo impegno decennale nell’organizzare il più acclamato dei festival musicali destinati ai giovani, il “Tanta Robba”. L’appello del consigliere Paolo La Sala, di Fare Nuova Cremona Attiva, è stato completamente riscritto ieri in consiglio comunale, togliendo il riferimento all’associazione e allargando a tutto l’associazionismo giovanile la necessità di un sostegno pubblico. In altri termini, “valorizzare e sostenere le reti giovanili, le associazioni e il volontariato, prendendo esempio dalle realtà associative già consolidate che, con competenza e continuità nel tempo, contribuiscono in modo significativo alla vitalità aggregativa, sportiva e culturale della città. Favorire percorsi di accompagnamento che ne rafforzino progressivamente l’autonomia finanziaria e, al contempo, promuovere la nascita di nuove esperienze associative”.

La mozione riscritta dallo stesso primo firmatario e dagli altri consiglieri under 30 (Marco Olzi e Matteo Carotti di Fdi; Mattia Gerevini e Rebecca Loffi del Pd) propone inoltre di “promuovere, nell’ambito della Festa del Volontariato, un evento pubblico rivolto ai giovani volontari, finalizzato a valorizzarne l’impegno a favore della comunità, prevedendo altresì il riconoscimento delle associazioni che abbiano prodotto ricadute positive sul territorio e favorito percorsi di aggregazione giovanile”.

Il testo ha alla fine ricevuto l’ok di maggioranza e opposizione, tranne che da parte di Andrea Carassai, Forza Italia, che si è astenuto sostenendo la necessità di rimandarne la discussione in una prossima commissione consigliare. “Non avrebbe senso”, ha detto La Sala, “visto che il testo parla esplicitamente di supportare signficativamente gli eventi previsto per questo 2026”.

Il nodo della questione è che Forza Italia già lo scorso anno aveva voluto indagare sui finanziamenti riconosciuti dal Comune agli Amici di Roby, attraverso un’interrogazione a risposta scritta a cui aveva risposto l’assessore Luca Burgazzi: circa 340mila euro, tra 2015 e 2025, soprattutto a vantaggio di un festival che attira migliaia di giovani anche da altre province.

Sia da parte della maggioranza, con Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona); sia della minoranza (Jane Alquati, Lega) è stato sottolineato come il testo nella sua prima versione rischiava di dare un’etichetta politica agli Amici di Roby, cosa che probabilmente nemmeno l’associazione avrebbe gradito.

Chiara Capelletti (FDI) ha ricordato che i primi passi degli Amici di Roby avvennero proprio durante il mandato del sindaco Perri e all’epoca proprio tramite il Comune venne chiesto un contributo regionale per l’avvio. “La realtà è che ci sono tantissime altre associazioni che sono nate da lì in poi. Siamo in grado di dare le stesse opportunità di sviluppo anche alle altre? La prima versione della mozione mi lasciava molto perplessa. Il testo di oggi contiene buoni principi, ma faccio un atto di fede”.

“Smettiamola di pensare che l’associazionismo giovanile in campo musicale sia solo divertimento e svago, gli eventi musicali richiedono un grande lavoro e favoriscono lo sviluppo di professionalità”, ha concluso l’assessore a Turismo e Politiche Giovanili Luca Burgazzi. “Non abbiamo mai chiuso le porte a nessuna realtà giovanile che sia venuta a chiedere un sostegno e dobbiamo essere consapevoli che oggi sempre più festival musicali faticano ad andare avanti per mancanza di finanziamenti. Senza finanziamento pubblico le esperienze culturali sono destinate a morire perchè sempre più costose. E’ una scelta politica quella di sostenere questo tipo di attività perchè le crediamo inserite nell’idea di città che abbiamo”.

