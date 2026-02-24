StradivariFestival, dal 25 febbraio parte la vendita dei biglietti

Da mercoledì 25 febbraio alla biglietteria del Museo del Violino (info 0372 080809) e on line su Vivaticket sono in vendita i biglietti per i singoli concerti di STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

La kermesse musicale non è più solo concentrata nel periodo autunnale, ma si configura come una vera e propria stagione sviluppata da primavera a dicembre. Il cartellone di quest’anno ha come titolo Il Futuro della Classica, La Classica del Futuro, “un chiasmo – spiega il direttore artistico Roberto Codazzi – che rappresenta e rafforza l’idea di una stagione che volutamente alterna, fa dialogare e mette a confronto musiche di ieri e di oggi”.

Molte le star in locandina, a partire dai violinisti Augustin Hadelich e Sergey Khachatryan, entrambi al debutto sul palco dell’Arvedi, e poi la celebre violoncellista Sol Gabetta, orchestre da camera del livello di Wiener Concert-Verein e Camerata Vienna Milano, quest’ultima con l’apporto solistico di Xavier de Maistre, considerato il più grande arpista del mondo.

Inoltre progetti speciali artisticamente molto stimolanti come la versione “bonsai” del Requiem di Mozart per quartetto di voci e quartetto d’archi che il 31 marzo inaugura la rassegna. Quindi il Concerto per Cremona con Sergej Krylov nella doppia veste di solista e direttore, l’intrigante concerto “da Monteverdi ai Beatles” con il controtenore Raffaele Pe e il bassista Saturnino, la grande musica da camera con capolavori come la Trota di Schubert interpretati da un quintetto di all-star, infine lo STRADIVARImemorialday con il ritorno di Francesca Dego in trio con il clarinettista Alessandro Carbonare e il pianista Alessandro Taverna. Programma completo su www.stradivarifestival.it.

© Riproduzione riservata