Tajani “Vogliamo far sì che Matera sia un ponte verso tutta l’area mediterranea”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo far sì che Matera possa essere una città internazionale, un ponte anche verso tutta l’area del Mediterraneo, svolgere un ruolo di presenza internazionale del nostro Paese”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. “Questa opportunità per la città di Matera è un’opportunità per tutto il Paese”, ha aggiunto.

