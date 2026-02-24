Ultime News

24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
Video Pillole

Tajani “Vogliamo far sì che Matera sia un ponte verso tutta l’area mediterranea”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo far sì che Matera possa essere una città internazionale, un ponte anche verso tutta l’area del Mediterraneo, svolgere un ruolo di presenza internazionale del nostro Paese”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. “Questa opportunità per la città di Matera è un’opportunità per tutto il Paese”, ha aggiunto.

xb1/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...