24 Feb 2026 Lotta alla dispersione scolastica, verso un modello unico territoriale
24 Feb 2026 "Destini di donne", al Ponchielli quattro appuntamenti tra prosa e danza
24 Feb 2026 Rinnovo contratto metalmeccanici: l'ipotesi di accordo piace al 92% dei lavoratori
24 Feb 2026 Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin
24 Feb 2026 Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia
Tentato omicidio nel centro storico di Venezia, fermati due ragazzi britannici

VENEZIA (ITALPRESS) – A Venezia, gli agenti della Polizia di Stato, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura, hanno eseguito un fermo nei confronti di due indagati, di nazionalità britannica, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due stranieri, di 19 e 21 anni, sospettati di essere, rispettivamente, esecutore materiale e complice del tentato omicidio di un giovane ventiduenne, maturato negli ambienti della movida veneziana e commesso, con un’arma da taglio, la notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal ponte di Rialto. Il movente sarebbe da ricondurre a diverbi giovanili per futili motivi. vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

