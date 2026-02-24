Ultime News

24 Feb 2026 Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede
24 Feb 2026 Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1
24 Feb 2026 Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito
24 Feb 2026 Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni
24 Feb 2026 Zone di Innovazione e Sviluppo, si parte: territorio in corsa per agroalimentare e cosmesi
Ucraina, Giani “Putin è un oppressore, la Toscana vicina al dramma di Kiev”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Come presidente della Regione Toscana ho voluto essere presente direttamente qui al Parlamento europeo, che si proietta verso l’Ucraina in un moto di solidarietà in un contesto come quello del quarto anno di guerra che l’oppressore sovietico e dittatore Putin ha voluto verso tutta l’Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, durante un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a margine della seduta plenaria in occasione dell’inizio del quarto anno di guerra dall’inizio dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina.

