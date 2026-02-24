Ucraina, Giani “Putin è un oppressore, la Toscana vicina al dramma di Kiev”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Come presidente della Regione Toscana ho voluto essere presente direttamente qui al Parlamento europeo, che si proietta verso l’Ucraina in un moto di solidarietà in un contesto come quello del quarto anno di guerra che l’oppressore sovietico e dittatore Putin ha voluto verso tutta l’Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, durante un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles a margine della seduta plenaria in occasione dell’inizio del quarto anno di guerra dall’inizio dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina.

xf4/sat/mca2