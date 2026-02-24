Ultime News

24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
Ucraina, Tajani “Russia non vuole pace, è responsabile davanti a proprio popolo”

ROMA (ITALPRESS) – “La Russia si assume tutte le sue responsabilità, ha deciso di dichiarare guerra violando qualsiasi regola internazionale. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina e del diritto. Credo sia sbagliata la scelta della Russia di non volere la pace, questo significa assumersi le proprie responsabilità anche nei confronti del proprio popolo; si tratta di centinaia di migliaia di morti per conquistare in 4 anni il 19% del territorio ucraino, compresa la Crimea che era già nelle mani dei russi, non mi sembra un grande risultato militare. Se vanno avanti così facciamo la guerra dei cento anni”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

