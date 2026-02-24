Ultime News

24 Feb 2026 Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede
24 Feb 2026 Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1
24 Feb 2026 Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito
24 Feb 2026 Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni
24 Feb 2026 Zone di Innovazione e Sviluppo, si parte: territorio in corsa per agroalimentare e cosmesi
Video Pillole

Ue, Pecoraro Scanio “Il digitale sia al servizio della democrazia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) -“Il digitale deve essere al servizio della democrazia e dei cittadini”. È questo il messaggio lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital e Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione della visita al Parlamento Europeo di una delegazione di giovani della rete EcoDigital. L’iniziativa, svoltasi a Bruxelles, ha messo al centro il ruolo della doppia transizione ecologica e digitale nel futuro dell’Europa. “Siamo qui con i giovani EcoDigital per rilanciare una visione chiara: la transizione ecologica e quella digitale devono procedere insieme, come previsto dalle strategie europee e dai programmi Next Generation EU che hanno destinato risorse rilevanti anche all’Italia”, ha dichiarato Pecoraro Scanio.

sat/mca2
(Fonte: fondazione UniVerde)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...