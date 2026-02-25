Video Pillole
Agrifood Magazine – 25/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Export agroalimentare da record nel 2025
– Biologico in crescita: 7 italiani su 10 lo scelgono fuori casa
– Nasce il primo manifesto gastronomico dedicato al caffè
– L’olio italiano conquista italiani e mercati esteri
