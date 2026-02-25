Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Agrifood Magazine – 25/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Export agroalimentare da record nel 2025
– Biologico in crescita: 7 italiani su 10 lo scelgono fuori casa
– Nasce il primo manifesto gastronomico dedicato al caffè
– L’olio italiano conquista italiani e mercati esteri
