25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Arduini “Stanno cambiando tantissime cose nella comunicazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è un passo per noi come associazione epocale perché per la prima volta abbiamo un confronto con Anci e partiamo proprio dalla Sicilia per fare questo confronto. Stanno cambiando tantissime cose nella comunicazione. In qualsiasi paese dell’Europa occidentale lo Stato, sotto tutte le forme, è il primo cliente dell’industria della comunicazione. Questo non è ancora così in Italia, per cui stiamo lavorando per andare in quella direzione”. Cosi Davide Arduini, presidente di UNA, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. “UNA è anche un’organizzazione che si muove in tantissimi territori e per la prima volta in questo abbiamo anche una delega per il Sud. Quindi partiamo da qua con un grande messaggio all’industria della comunicazione”, sottolinea. xd6/vbo/mca1

