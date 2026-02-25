Arduini “Stanno cambiando tantissime cose nella comunicazione”





PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è un passo per noi come associazione epocale perché per la prima volta abbiamo un confronto con Anci e partiamo proprio dalla Sicilia per fare questo confronto. Stanno cambiando tantissime cose nella comunicazione. In qualsiasi paese dell’Europa occidentale lo Stato, sotto tutte le forme, è il primo cliente dell’industria della comunicazione. Questo non è ancora così in Italia, per cui stiamo lavorando per andare in quella direzione”. Cosi Davide Arduini, presidente di UNA, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. “UNA è anche un’organizzazione che si muove in tantissimi territori e per la prima volta in questo abbiamo anche una delega per il Sud. Quindi partiamo da qua con un grande messaggio all’industria della comunicazione”, sottolinea. xd6/vbo/mca1

© Riproduzione riservata