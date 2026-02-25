Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Arisa “Alti e bassi in amore, oggi sto benissimo da sola”

SANREMO (ITALPRESS) – “Onestamente non ho mai nascosto nulla di me, anche perché ho sempre pensato che la
condivisione sui social potesse in qualche modo salvarmi. Ho avuto una serie di uomini che un po’ mi hanno portato
alle stelle ma poi dalla stella più alta mi hanno fatto cascare con il culo a terra in uno schianto incredibile. Adesso ho capito che come le allergie ci sono cose che mi fanno male e quindi faccio a meno. Io da sola sto da Dio”. Così Arisa in conferenza stampa a Sanremo.

