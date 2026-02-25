Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Video Pillole

Baps completa la rete siciliana, inaugurata la sede di Trapani

TRAPANI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova filiale di BAPS a Trapani, in Corso Piersanti Mattarella, al centro della città. L’evento sancisce il completamento della presenza dell’Istituto in tutte le province siciliane, obiettivo prioritario del Piano d’Impresa “Futura 2025-2027”. Il traguardo è stato conseguito a poco più di un anno dalla nascita di BAPS, frutto della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa.
f46/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...