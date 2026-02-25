Video Pillole
Baps completa la rete siciliana, inaugurata la sede di Trapani
TRAPANI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova filiale di BAPS a Trapani, in Corso Piersanti Mattarella, al centro della città. L’evento sancisce il completamento della presenza dell’Istituto in tutte le province siciliane, obiettivo prioritario del Piano d’Impresa “Futura 2025-2027”. Il traguardo è stato conseguito a poco più di un anno dalla nascita di BAPS, frutto della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa.
