Cannella “La comunicazione è fondamentale per gli Enti locali”





PALERMO (ITALPRESS) – “La comunicazione è fondamentale per gli enti locali, non soltanto perché contribuisce a raccontare l’attività politico-amministrativa che un sindaco o comunque un amministratore svolge sul territorio, ma anche per creare quel rapporto più diretto con il cittadino, appunto di comunicazione in uscita, quindi di narrazione di ciò che fa l’amministrazione, ma anche di input, cioè per ricevere da parte del cittadino ovviamente tutte quelle informazioni, quelle esigenze e tutto quello che occorre per poi dare una risposta al territorio. Quindi la comunicazione oggi più che mai è fondamentale in un mondo sempre più interconnesso, in un mondo immerso anche nei social, nel mondo virtuale e chiaramente anche nel reale che quotidianamente soprattutto condiziona l’operato degli amministratori”. Così Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/mca1

