25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Cinema & Spettacoli Magazine – 25/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Scream 7”, il nuovo capitolo della saga
– “Chopin, notturno a Parigi”, un film di Michael Kwiecinski
– “Miroirs No. 3 – Il Mistero di Laura” di Christian Petzold
– Sanremo, Alexa porta i Jalisse al Festival
