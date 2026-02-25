Video Pillole
Confapi, Camisa “Incontro con sindacati nuovo passo delle relazioni industriali”
ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un incontro molto proficuo, questa riunione con Cgil, Cisl e Uil ha segnato un nuovo passo delle relazioni industriali tra associazioni datoriali rappresentative e un sindacato rappresentativo. Oggi più che mai gli interessi sono convergenti: avere buone condizioni salariali per i dipendenti, ma anche una competitività per le nostre aziende”. Lo afferma il presidente di Confapi, Cristian Camisa, in occasione di un incontro con Cgil, Cisl e Uil.
xb1/sat/mca2
© Riproduzione riservata