Ultime News

25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Video Pillole

Confapi, Camisa “Incontro con sindacati nuovo passo delle relazioni industriali”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un incontro molto proficuo, questa riunione con Cgil, Cisl e Uil ha segnato un nuovo passo delle relazioni industriali tra associazioni datoriali rappresentative e un sindacato rappresentativo. Oggi più che mai gli interessi sono convergenti: avere buone condizioni salariali per i dipendenti, ma anche una competitività per le nostre aziende”. Lo afferma il presidente di Confapi, Cristian Camisa, in occasione di un incontro con Cgil, Cisl e Uil.

