25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Di Liberatore (Rai) “Sanremo si conferma evento più visto in Italia e non solo”

SANREMO (ITALPRESS) – “Sanremo si conferma l’evento più visto in Italia e non solo”. Williams Di Liberatore sottolinea l’eccezionalità del risultato, il quarto miglior dato di share dal 1997, in un contesto competitivo e di fruizione cambiato. Il successo, aggiunge, “è stato confermato anche dalla visione non lineare, a testimonianza della forza dell’evento su pubblici diversi”.

