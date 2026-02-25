Video Pillole
Di Liberatore (Rai) “Sanremo si conferma evento più visto in Italia e non solo”
SANREMO (ITALPRESS) – “Sanremo si conferma l’evento più visto in Italia e non solo”. Williams Di Liberatore sottolinea l’eccezionalità del risultato, il quarto miglior dato di share dal 1997, in un contesto competitivo e di fruizione cambiato. Il successo, aggiunge, “è stato confermato anche dalla visione non lineare, a testimonianza della forza dell’evento su pubblici diversi”.
