25 Feb 2026 Mara Sattei, il video della canzone di Sanremo girato al Museo del Violino
25 Feb 2026 Morto mons. Luigi Nozza, Capitolo della Cattedrale in lutto
25 Feb 2026 A Musicologia un convegno sulla musica digitale
25 Feb 2026 Tre opere del pittore Mario Nolli donate dal figlio alla Fondazione Città di Cremona
25 Feb 2026 Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 25 febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Lo stato di salute dell’industria metalmeccanica in Italia, tra settori in crescita e altri in crisi, il rischio che il Paese perda la sua sovranità industriale, il recente rinnovo del contratto. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventiduesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil.
