Video Pillole
Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 25 febbraio 2026
ROMA (ITALPRESS) – Lo stato di salute dell’industria metalmeccanica in Italia, tra settori in crescita e altri in crisi, il rischio che il Paese perda la sua sovranità industriale, il recente rinnovo del contratto. Questi alcuni dei temi affrontati nella ventiduesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil.
