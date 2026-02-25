Fontana “Confartigianato Padova punto di riferimento essenziale per le aziende”

ROMA (ITALPRESS) – “È fondamentale mantenere un dialogo costante con le associazioni di categoria e con le realtà territoriali, che sono il vero motore dell’economia reale e locale. In questa direzione, la vostra Associazione si conferma un punto di riferimento essenziale per le aziende del territorio veneto. Mi auguro dunque che il convegno odierno possa valorizzare il contributo che l’intelligenza ‘artigiana’ continua a fornire alla tenuta economica e sociale del Paese”. Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura del convegno a Montecitorio “L’artigianato che cambia” in occasione dell’80° anniversario di Confartigianato Imprese Padova. “Il nostro Paese e il Veneto, in particolare, vantano una lunga e consolidata tradizione di artigianato – ha sottolineato Fontana -, un sapere fatto di abilità, creatività e ingegno che ha radici solide nei nostri territori. È la storia dell’Italia che lavora, di donne e di uomini, di intere famiglie che con impegno, passione e sacrificio tramandano quella cultura del fare di generazione in generazione. Nonostante le difficoltà strutturali e le complesse congiunture, il settore ha saputo rispondere alle sfide del proprio tempo dimostrando capacità e spirito di adattamento. Oggi l’intero comparto deve confrontarsi con i profondi cambiamenti di questa complessa fase storica. L’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, che incidono sui processi produttivi e sui modelli organizzativi, il ricambio generazionale e la concorrenza dei mercati globali richiedono soluzioni rapide e concrete. Solo difendendo la qualità e la riconoscibilità dei nostri prodotti potremo preservare il prestigio del Made in Italy da contraffazioni sleali e dannose”.

(Fonte video: Camera dei Deputati)