Galvagno “In quest’era grande differenza tra ciò che si fa e che si comunica”





PALERMO (ITALPRESS) – “Viviamo in un’era anche particolare, nell’era dove c’è una grande differenza tra quello che si fa e quello che si comunica. E forse in questo la politica ha soltanto, alcuni politici, hanno soltanto da imparare. Quindi una giornata del genere secondo me può essere utile anche per chi fa politica ad apprendere quali possono essere anche i nuovi strumenti della comunicazione. Oggi la comunicazione è molto più veloce rispetto al passato, una notizia circola in pochissimi secondi. Prima non era così. Talvolta c’è anche un’informazione errata che viene data, le cosiddette fake news, o vengono montate delle notizie che poi invece distorcono un tantino la realtà delle cose”. Così Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/mca1

