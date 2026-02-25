Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Video Pillole

Guidesi “Lombardia protagonista in Europa per competitività del manifatturiero”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa, “e con questo ruolo stiamo cercando di interloquire il più possibile con le istituzioni dell’Ue, anche per correggere i tanti errori che secondo noi ha fatto la precedente Commissione e per non correre il rischio di deindustrializzazione”. Lo dice all’Italpress l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, a margine di una serie di incontri istituzionali a Bruxelles. “Lo stiamo facendo con un protagonismo attivo su vari settori, principalmente automotive, chimica e siderurgia, in squadra, in alleanza con le altre regioni per dare continuità al nostro sistema produttivo, che ha un protagonismo a livello internazionale ma che ha anche una spinta molto innovativa – spiega Guidesi -, attraverso il contributo di tutto l’ecosistema della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e anche dell’attivismo delle piccole e medie imprese che noi non vogliamo perdere e non vogliamo venga limitato da regole europee che sono completamente sbagliate”.

xf4/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...