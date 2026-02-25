Ultime News

Cremonese

Il Bodø/Glimt strega l'Europa: tre anni fa era trascinato dai gol di Moumbagna

di Lorenzo Scaratti

L'attaccante della Cremonese ha un passato importante con i norvegesi dove ha segnato 24 reti in 50 presenze

Faris Moumbagna in maglia Cremo
Sono decisamente la squadra del momento: freschi del passaggio del turno in Champions League e incubo dell’Inter di Chivu, eliminata con un complessivo 5-2. Parliamo del club norvegese del Bodø/Glimt, trascinato dalle prestazioni dell’ex Milan Jens Petter Hauge. Nella recente storia dei gialloneri, però, c’è stato anche un mattatore ben noto al popolo grigiorosso: Faris Moumbagna.

Prima di approdare in Ligue 1 con il Marsiglia, il vero exploit del camerunense è arrivato proprio con la maglia del Bodø/Glimt, tra il 2022 e il 2024: 50 presenze, 24 reti e 7 assist. Moumbagna, appena 22enne, è stato un autentico crack per il campionato del 2023 dell’Eliteserien, dove ha messo a segno 15 gol e fornito 6 assist.

Proprio con il club norvegese si è fatto notare anche tra Conference League ed Europa League, ancora una volta a suon di reti. Moumbagna è un giocatore che deve ritrovare fiducia nei propri mezzi: chissà che vedere la sua ex squadra salire alla ribalta nel calcio che conta non possa spingerlo a ritrovarsi con la maglia della Cremonese in questo importantissimo finale di stagione.

