Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia

Le classi seconde dell’IIS Torriani hanno recentemente vissuto una mattinata diversa dal solito, partecipando a un incontro formativo nell’ambito del progetto di Educazione alla Legalità. Protagonisti d’eccezione, insieme ai ragazzi, gli avvocati della Camera Penale di Cremona e Crema, i legali Lorenzo Gnocchi, Caterina Pacifici e Marilena Gigliotti.

Il progetto proposto dall’Unione delle Camere Penali e dal Mim mira a squarciare il velo sulle semplificazioni distorte che spesso popolano i social network o i “legal drama” televisivi. L’obiettivo è chiaro: far comprendere che “la giustizia non è uno spettacolo, ma un sistema basato su principi e regole che sono a fondamento della nostra stessa democrazia”, ha spiegato l’ avvocato Pacifici.

Dalla teoria alla pratica, il percorso didattico si è articolato in due momenti chiave. L’ introduzione tecnica dell’avvocato Marilena Gigliotti che ha guidato i ragazzi attraverso i principi cardine del diritto, spiegando il funzionamento della macchina giudiziaria, e la simulazione: ogni gruppo ha analizzato un caso concreto calandosi nei panni di giudici, pubblici ministero e difensori. Non un esercizio di retorica, semmai l’esercizio concreto della democrazia.

© Riproduzione riservata