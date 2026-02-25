Ultime News

Scuola e Università

Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia

Un momento della lezione tenuta dagli avvocati
Le classi seconde dell’IIS Torriani hanno recentemente vissuto una mattinata diversa dal solito, partecipando a un incontro formativo nell’ambito del progetto di Educazione alla Legalità. Protagonisti d’eccezione, insieme ai ragazzi, gli avvocati della Camera Penale di Cremona e Crema, i legali Lorenzo Gnocchi, Caterina Pacifici e Marilena Gigliotti.

Il progetto proposto dall’Unione delle Camere Penali e dal Mim mira a squarciare il velo sulle semplificazioni distorte che spesso popolano i social network o i “legal drama” televisivi. L’obiettivo è chiaro: far comprendere che “la giustizia non è uno spettacolo, ma un sistema basato su principi e regole che sono a fondamento della nostra stessa democrazia”, ha spiegato l’ avvocato Pacifici.

Dalla teoria alla pratica, il percorso didattico si è articolato in due momenti chiave. L’ introduzione tecnica dell’avvocato Marilena Gigliotti che ha guidato i ragazzi attraverso i principi cardine del diritto, spiegando il funzionamento della macchina giudiziaria, e la simulazione: ogni gruppo ha analizzato un caso concreto calandosi nei panni di giudici, pubblici ministero e difensori. Non un esercizio di retorica, semmai l’esercizio concreto della democrazia.

