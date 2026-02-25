Ultime News

25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
Video Pillole

La 1000 Miglia Experience Florida taglia il suo secondo traguardo

MIAMI (ITALPRESS) – La 1000 Miglia Experience Florida ha tagliato il traguardo della sua seconda edizione, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di ponte culturale tra Italia e Stati Uniti attraverso lo spirito senza tempo della “corsa più bella del mondo”. Dal 20 al 23 febbraio, circa settanta equipaggi, suddivisi nelle tre categorie ufficiali 1000 Miglia Originals, Classic Icons e Hyper/Supercars, hanno intrapreso un percorso attentamente curato attraverso la Florida, coniugando la precisione della competizione automobilistica con il lifestyle italiano, il design e l’ospitalità. Migliaia di spettatori si sono radunati nei principali punti di passaggio, tra cui Centennial Park a Venice, Lake Mirror Promenade a Lakeland e Ocean Drive a Miami Beach. Il gran finale al The Biltmore Hotel ha riunito equipaggi, partner e rappresentanti istituzionali. La struttura ha inoltre ospitato il Business Forum promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, nell’ambito del programma di accelerazione OpportunItaly.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...