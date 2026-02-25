La 1000 Miglia Experience Florida taglia il suo secondo traguardo

MIAMI (ITALPRESS) – La 1000 Miglia Experience Florida ha tagliato il traguardo della sua seconda edizione, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di ponte culturale tra Italia e Stati Uniti attraverso lo spirito senza tempo della “corsa più bella del mondo”. Dal 20 al 23 febbraio, circa settanta equipaggi, suddivisi nelle tre categorie ufficiali 1000 Miglia Originals, Classic Icons e Hyper/Supercars, hanno intrapreso un percorso attentamente curato attraverso la Florida, coniugando la precisione della competizione automobilistica con il lifestyle italiano, il design e l’ospitalità. Migliaia di spettatori si sono radunati nei principali punti di passaggio, tra cui Centennial Park a Venice, Lake Mirror Promenade a Lakeland e Ocean Drive a Miami Beach. Il gran finale al The Biltmore Hotel ha riunito equipaggi, partner e rappresentanti istituzionali. La struttura ha inoltre ospitato il Business Forum promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, nell’ambito del programma di accelerazione OpportunItaly.

sat/gsl