L’Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie, in servizio da marzo
MESSINA (ITALPRESS) – L’Asp di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure, 24 Psicologi delle Cure Primarie entrano ufficialmente in servizio, a partire all’1 marzo, su tutto il territorio provinciale, andando a rafforzare l’offerta sanitaria. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa, segna un cambio di passo: i professionisti opereranno all’interno delle Case di Comunità, i nuovi nodi centrali del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo il supporto psicologico un servizio di facile accesso e radicato nel quotidiano dei cittadini.
fsc/gtr
