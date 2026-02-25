Ultime News

25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
L’Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie, in servizio da marzo

MESSINA (ITALPRESS) – L’Asp di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure, 24 Psicologi delle Cure Primarie entrano ufficialmente in servizio, a partire all’1 marzo, su tutto il territorio provinciale, andando a rafforzare l’offerta sanitaria. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa, segna un cambio di passo: i professionisti opereranno all’interno delle Case di Comunità, i nuovi nodi centrali del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo il supporto psicologico un servizio di facile accesso e radicato nel quotidiano dei cittadini.
fsc/gtr

