Ultime News

25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Video Pillole

LILT compie 104 anni e guarda al futuro, innovazione per la lotta ai tumori

ROMA (ITALPRESS) – La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha celebrato il suo 104° Anniversario e per l’occasione si è svolta a Roma l’Assemblea generale dei Presidenti delle 105 Associazioni Provinciali, dei 20 Coordinamenti Regionali, dei Quadri Direttivi Massimali, dei Comitati Consultivi e Task Force LILT. L’incontro si è aperto con la manifestazione di vicinanza sia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che del Ministro della Salute Orazio Schillaci, a testimonianza del pieno sostegno che le Istituzioni offrono all’Ente. Sono state presentate le proposte operative elaborate dai Comitati Consultivi e dalle Task Force che, forti della trasversalità geografica e professionale dei loro componenti, hanno definito le linee guida che orienteranno la lotta contro i tumori nel prossimo biennio.
mec/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...