Logistica, entra nel vivo il nuovo terminal di Milano Smistamento





ROMA (ITALPRESS) – Un investimento da 120 milioni di euro per rafforzare il ruolo dell’Italia nei corridoi logistici europei. Il nuovo Terminal intermodale di Milano Smistamento entra nel vivo: TerAlp, società di FS Logistix, ha completato il montaggio delle prime tre gru elettriche a portale. Si tratta di un passaggio chiave nella realizzazione di uno dei progetti più rilevanti per l’intermodalità ferroviaria del Nord Italia, destinato a potenziare in modo significativo la capacità di scambio ferro-gomma e a intercettare la crescita dei flussi merci lungo l’asse Italia-Svizzera-Nord Europa, anche grazie alle gallerie ferroviarie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri. Le gru elettriche a portale, movimentabili su rotaia, saranno centrali nelle operazioni di carico e scarico dei container. L’installazione rientra nel contratto da 31 milioni di euro, firmato con la società austriaca Kuenz, che prevede la produzione, il montaggio e la messa in servizio di sei gru. Prosegue intanto anche la realizzazione dei sottoservizi e degli impianti tecnologici funzionali al Modulo 1, così come quella delle opere di armamento ferroviario che definiranno progressivamente l’assetto operativo del terminal.

