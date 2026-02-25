Video Pillole
Mattarella a Napoli per inaugurazione anno della Scuola Superiore Magistratura
NAPOLI (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, a Castel Capuano a Napoli Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
(Fonte video: Quirinale)
