25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
Mattarella a Napoli per inaugurazione anno della Scuola Superiore Magistratura

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, a Castel Capuano a Napoli Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

(Fonte video: Quirinale)

