Video Pillole

Operazione antidroga a Roma, quattro arresti nel quartiere Torpignattara

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura, hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip, che dispone la custodia cautelare in carcere per quattro persone, indiziate di plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina, cocaina e hashish, nel quartiere Torpignattara. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, condotte tra l’agosto 2023 e l’agosto 2024, hanno consentito di raccogliere un solido quadro indiziario a carico degli indagati. Si tratta di un 44enne della Guinea, un 41enne iracheno, e due cittadini del Marocco, di 44 e 28 anni. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

