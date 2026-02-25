Referendum, Conte “Nordio parla di confronto con opposizioni, perché non prima?”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non mi piace trovare sponsor postumi di questa riforma, cosa che stanno facendo in molti anche dal fronte del no, altrimenti poi si metterebbe in mezzo Falcone e ci si inoltrerebbe in un ginepraio da cui non si esce più: rispettiamo la memoria di chi non c’è”. Lo dichiara il leader del M5S Giuseppe Conte durante l’evento ‘Referendum giustizia. Separazione delle carriere’, organizzato dalla Fondazione Lauro Chiazzese a Villa Igiea a Palermo. “Nordio ha parlato di un tavolo con le opposizioni per ragionare sulla fase attuativa, ma allora gli chiedo perché non ci avete fatto discutere della riforma in parlamento finendo per mortificarlo?”, aggiunge.

