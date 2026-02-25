Ruisi “La comunicazione è fondamentale per rendere gli utenti protagonisti”





PALERMO (ITALPRESS) – “La comunicazione è fondamentale sia per acquisire quelle che sono le aspettative degli utenti, e quindi cercare di rispondere in maniera sempre più efficace ai loro fabbisogni, ma anche per renderli protagonisti. Non si tratta di una comunicazione one way, ma deve essere una comunicazione che attende un feedback e quindi ci dà la possibilità di migliorare i servizi, ci dà la possibilità di considerare i fruitori, i nostri utenti, come parte attiva del processo di generazione dei processi e dei prodotti che mettiamo a disposizione dell’utenza”. Così Marcantonio Ruisi, delegato del Rettore alla promozione di startup innovative e spin-off Unipa, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/mca1

