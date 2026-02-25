È un Sanremo che corre veloce quello di Carlo Conti. Ci aveva già abituati lo scorso anno, lo conferma in questa edizione 2026 che – ha dichiarato pubblicamente – sarà la sua ultima. Ritmo serrato, tanti ingredienti, poche digressioni.

Una prima serata segnata dalle esibizioni di tutti i 30 big in gara, intervallate dalle ospitate di Olly, Tiziano Ferro, Kabir Bedi e dell’ultracentenaria Gianna Capaldi Pratesi.

A condurre, accanto a Conti, Laura Pausini (che sarà presenza fissa per tutta la kermesse) e l’attore turco Can Yaman. Al termine della serata sono state svelate le prime cinque posizioni di una classifica – ovviamente provvisoria – basata sui soli voti della sala stampa, tv e web. I nomi annunciati sono in ordine sparso e non di piazzamento.

GLI ARTISTI IN TESTA NELLA PRIMA SERATA

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

E le canzoni “cremonesi”?

Sono cinque quelle in gara quest’anno. Scritti da Edywn Roberts sono i brani di Elettra Lamborghini (Voilà), Malika Ayane (Animali Notturni), e Dargen D’Amico (Ai ai). Il cremasco Davide Simonetta è tra gli autori della musica de “I romantici” di Tommaso Paradiso, mentre Alessandro Casali di Pescarolo firma “Naturale” di Leo Gassman. Sono tutte fuori da questa prima top 5 provvisoria ma la settimana è lunga e Sanremo, si sa, può sempre riservare grandi sorprese.

