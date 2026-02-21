Cremona protagonista al Festival di Sanremo: i brani e gli autori da seguire

Martedì prenderà il via il settantaseiesimo Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, che farà compagnia agli italiani tra televisione, radio e social fino al 28 febbraio. Per questa edizione, la seconda consecutiva con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, ci sono ancora molti brani che portano la firma del nostro territorio tra i trenta in gara.

L’autore cremonese che firma più brani è Edwyn Roberts, che si riconferma come uno dei parolieri più apprezzati del Festival. Sono sue “Voilà” di Elettra Lamborghini, “Animali Notturni” di Malika Ayane e “Ai ai” di Dargen D’Amico. La collaborazione con quest’ultimo è tra le più longeve: Roberts ha infatti firmato anche “Dove si balla” per Sanremo 2022 e “Onda Alta” nel 2024.

Solo un brano in gara per il cremasco Davide Simonetta: sua è la firma de “I romantici” di Tommaso Paradiso. Nessuna canzone in gara, invece, per il cremonese Simone Bertolotti.

CremonaOggi e CR1 saranno in campo con due iniziative: la prima è la lega ufficiale di CR1 del FantaSanremo, ormai famoso gioco online legato al Festival; la seconda è la playlist “Cremona a Sanremo” su Spotify, compilation composta dai brani frutto del genio musicale della nostra provincia. La playlist è già disponibile e, da mercoledì, si arricchirà con le canzoni dell’edizione 2026.

