Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Video Pillole

Sanremo 2026, J-Ax “Ho fatto la parodia di una convention repubblicana”

SANREMO (ITALPRESS) – “Ho voluto esasperare certi simboli. Il tricolore se lo sono appropriato le persone sbagliate”. J-Ax spiega così la sua performance con cheerleader e bandiere italiane: “Ho fatto la parodia di una convention repubblicana. Giusto anche per far vedere a chi lo vorrebbe fare qui come si fa”. E aggiunge: “Cheerleader e tricolore insieme, anche per destabilizzare certi fighetti wannabe”.

