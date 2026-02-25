Sanremo 2026, J-Ax “Ho fatto la parodia di una convention repubblicana”

SANREMO (ITALPRESS) – “Ho voluto esasperare certi simboli. Il tricolore se lo sono appropriato le persone sbagliate”. J-Ax spiega così la sua performance con cheerleader e bandiere italiane: “Ho fatto la parodia di una convention repubblicana. Giusto anche per far vedere a chi lo vorrebbe fare qui come si fa”. E aggiunge: “Cheerleader e tricolore insieme, anche per destabilizzare certi fighetti wannabe”.

