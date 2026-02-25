Ultime News

25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
25 Feb 2026 Parco Sartori al buio da giorni: la preoccupazione dei residenti
25 Feb 2026 Consulta degli stranieri non funzionale, la maggioranza chiede "uno strumento nuovo"
25 Feb 2026 Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio
25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
Video Pillole

Sanremo 2026, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo co-conduttori seconda serata

SANREMO (ITALPRESS) – “Sono felicissima, sono molto gasata”. Pilar Fogliati è entusiasta di essere stasera sul palco dell’Ariston come co-conduttrice. Achille Lauro parla di «bellissima sintonia» con Carlo Conti e ammette: “Mi sento a casa”. Lillo Petrolo, già in gara tra i Giovani nel 1996 con la formazione Latte e i suoi derivati, completa il terzetto: “Non l’ho mai fatto in vita mia, proverò a fare il co-conduttore”.

