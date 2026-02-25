Ultime News

25 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica provvisoria dopo la prima serata
24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web

(Adnkronos) – Carlo Conti ha svelato le prime cinque canzoni in testa alla classifica provvisoria della prima serata Sanremo 2026. A votare solo la Sala Stampa, Tv e Web.  

I brani sono stati annunciati in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuno. Si tratta di Arisa con ‘Magica Favola’, Fulminacci con ‘Stupida Sfortuna’, Serena Brancale con ‘Qui con me’, Ditonellapiaga con ‘Che Fastidio!’ e Fedez e Masini con ‘Male Necessario’. 

