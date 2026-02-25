Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”

(Adnkronos) –

Piccolo problema tecnico per Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026. All’inizio dell’esibizione, il microfono dell’artista – figlio di Gianni Morandi – non ha funzionato e il cantante ha iniziato a esibirsi senza che la voce arrivasse al pubblico e ai telespettatori.

Immediato l’intervento di Carlo Conti, mentre i tecnici hanno provveduto a sostituire il microfono nel giro di pochi istanti. “Scusate, stavo parlando al vuoto”, ha scherzato Pietro, prima di riprendere a cantare il suo brano, stemperando un po’ di tensione.