25 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica provvisoria dopo la prima serata
24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”

Piccolo problema tecnico per Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026. All’inizio dell’esibizione, il microfono dell’artista – figlio di Gianni Morandi – non ha funzionato e il cantante ha iniziato a esibirsi senza che la voce arrivasse al pubblico e ai telespettatori.  

Immediato l’intervento di Carlo Conti, mentre i tecnici hanno provveduto a sostituire il microfono nel giro di pochi istanti. “Scusate, stavo parlando al vuoto”, ha scherzato Pietro, prima di riprendere a cantare il suo brano, stemperando un po’ di tensione. 

