25 Feb 2026 Mozione per la cittadinanza onoraria a Pasolini: Cremona riscopre il suo legame
25 Feb 2026 Patriarcato, mafia e violenza di genere: presentato il libro "Mai più cosa vostra"
25 Feb 2026 "Il pesce di profondità": il viaggio di una vita nel primo libro di Patrizio Azzini
25 Feb 2026 Nessuna estorsione del "branco" a un disabile. A chiedere denaro era "la vittima"
25 Feb 2026 Fondazione Comunitaria, il 3 marzo celebra i 25 anni al Museo del Violino
Sanremo, Renga omaggia Bowie nella serata delle cover “Un sogno che si avvera”

SANREMO (ITALPRESS) – “La cover è un sogno che si avvera». Francesco Renga sceglie di rendere omaggio a David Bowie nel decennale della scomparsa, riportando sul palco la versione italiana di Space Oddity con il testo firmato da Mogol insieme a Giusy Ferreri. “Per me è stato l’inizio di tutto”, racconta, spiegando di essere rimasto “ammaliato” da quella voce da bambino. “Cantata in italiano da due belle voci sarà una sorpresa”.

