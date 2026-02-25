Serie A, Cremonese ultima per punti fatti dopo essere andata in svantaggio

C’è un dato che sta pesando tantissimo sul rendimento della Cremonese in questo campionato di Serie A, si tratta del numero di punti ottenuti dopo essere andati in svantaggio. In questa speciale classifica, i grigiorossi sono addirittura ultimi. La squadra di Nicola, per la precisione, in queste prime 26 giornate è andata sotto in 13 occasioni. E quando è capitato è arrivata la sconfitta 12 volte, praticamente sempre.

L’unica eccezione è rappresentata dal punto ottenuto alla quinta giornata, quando sul campo del Como nella ripresa Baschirotto è riuscito a siglare la rete dell’1-1, dopo l’iniziale vantaggio dei lariani messo a segno da Nico Paz durante il primo tempo.

Non si registrano, invece, vittorie della Cremonese in seguito a una situazione di svantaggio. In pratica, se i grigiorossi vanno sotto, praticamente sempre perdono la partita, senza nessuna capacità di reazione. Anche il Lecce ha conquistato un solo punto dopo essersi trovato sotto nel punteggio (in tutto è successo 15 volte finora). Grigiorossi e pugliesi detengono quindi questo record negativo in Serie A.

La squadra che, invece, fa meglio quando si trova sotto è il Milan, che ha conquistato ben 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) nelle 10 partite in cui si è ritrovato in svantaggio. Bene, in questo tipo di situazioni, hanno fatto finora anche Bologna e Cagliari, con 11 punti guadagnati dopo essersi ritrovati sotto.

Tornando alla Cremonese, la quasi totale incapacità di reagire rappresenta un grosso problema, anche perché una neopromossa che lotta per salvarsi è molto facile che si ritrovi in svantaggio, soprattutto quando affronta le big del campionato. In pratica, quando giocano i grigiorossi, se gli avversari riescono a portarsi avanti la cosa suona come una vera e propria sentenza. La squadra di Nicola non è mai riuscita a ribaltare a proprio favore un risultato. I grigiorossi sono tutto tranne che specialisti in rimonte.

© Riproduzione riservata