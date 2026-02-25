Ultime News

25 Feb 2026 Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti
25 Feb 2026 Malattie rare, Tedoldi: "Serve una rete tra ospedali e territorio". Il convegno
25 Feb 2026 Direzione provinciale Pd: si spiana la strada per Azzali
25 Feb 2026 Manifattura e artigianato, Cremona corre: dati positivi in tutti i settori
25 Feb 2026 Sanremo 2026: la classifica provvisoria dopo la prima serata
Nazionali

Ucraina, Zelensky: “Trilaterale con Usa e Russia probabile fra 10 giorni”

(Adnkronos) – Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi entro 10 giorni. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro della ‘Coalizione dei volenterosi’ a Kiev, riporta il canale Telegram di Censor.net. “Abbiamo bisogno dell’Europa nei negoziati – ha aggiunto Zelensky – Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo. Contiamo sulla vostra leadership durante tutto il processo negoziale. Avremo un formato trilaterale (Stati Uniti, Ucraina, Russia), penso entro questa settimana, forse entro 10 giorni”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...