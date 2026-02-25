Ue, Palalic “Dall’Italia pieno sostegno all’adesione della Serbia”

ROMA (ITALPRESS) – L’adesione della Serbia all’Unione europea, il partenariato strategico e il rafforzamento dei rapporti economici con l’Italia: sono alcuni dei temi al centro degli incontri istituzionali del gruppo per l’amicizia parlamentare Serbia e Italia e con il Vaticano, in questi giorni a Roma. “Abbiamo avuto occasione di parlare con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e anche con altri esponenti del Parlamento italiano, come i presidenti delle Commissioni Esteri, Giulio Tremonti e Stefania Craxi: i nostri incontri hanno confermato la vicinanza strategica che esiste tra Serbia e Italia”, ha detto Jovan Palalic, presidente del gruppo per l’amicizia parlamentare Serbia e Italia e con il Vaticano, in un’intervista all’agenzia Italpress, alla vigilia della visita, la prossima settimana, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Belgrado per “la celebrazione dei 110 anni della grande operazione militare durante la Prima guerra mondiale, quando l’esercito italiano aveva salvato il nostro esercito e la nostra popolazione che si trovava in una situazione difficile dopo l’attacco austro-ungarico”.

